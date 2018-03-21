برلماني: السيسي أحدث نهضة وطفرة في مجال التعدين لم تحدث خلال عقود

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المصريين الاحرار

حقل ظهر

النائب غلاب

أكد النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لبناء دولة صناعية واقتصادية حديثة عن طريق تعظيم الاستفادة من كل الموارد والمقومات الطبيعية والبشرية المتاحة واستغلالها في خدمة الدولة.

وأوضح "حمادة" في تصريحات صحفية ، أن قطاع الطاقة شهد نهضة وطفرة لم تحدث خلال عقود من الزمان في عهد السيسي، فمن ضمن إنجازات الرئيس السيسي  عقود إمدادات البترول التي وقعت مع أكثر من دولة حتى لا تعتمد السوق المصرية على مورد واحد.

وأضاف وكيل طاقة النواب" أن مصر وقعت 76 اتفاقية بترولية بإجمالي استثمارات تفوق 3.15 مليار دولار وطرحت عشرات المزايدات للبحث والتنقيب عن البترول في خليج السويس والصحراء الغربية وفي العديد من المحافظات وكذلك بدء ضخ الغاز الطبيعى من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأشار"نائب المصريين الأحرار أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال الأشهر القادمة وسيتم الاستغناء نهائيا عن استيراد الغاز بكل أشكاله وتصديره خارجيا الأمر الذي سيقضي على مديونية وزارة البترول التي تقلصت بالفعل إلى 2.3 مليار دولار كما سيعطي دفعة للاقتصاد المصري عن طريق سد عجز الموازنة العامة وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في قطاع الغاز.

وشدد أن إنتاج حقل ظهر سيحدث طفرة كبيرة وسيقضي بشكل أو أخر على نسبة كبيرة من البطالة ، فالحفر والإنتاج يتم بأياد مصرية 100%، وهو الامر الذي أعلن أنه السيسي رفضه الاستعانة بعمالة خارجية وهو الأمر الذي كان يكلف الدولة أموالا طائلة ويزيد من مديونية البترول.


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