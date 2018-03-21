وزير الرياضة ينطلق إلى سويسرا غدًا لحضور مباراة الفراعنة

21 مارس 2018 - 12:10 م

قرر وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز السفر غدًا الخميس إلى سويسرا لحضور المباراة الودية بين منتخب مصر والبرتغال في إطار الاستعداد لمونديال كأس العالم بروسيا.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا في سويسرا في الفترة من 19 حتى 28 مارس الجاري، يتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان، كما يخوض المنتخب مباراة ودية مع الكويت فى الكويت يوم 26 مايو المقبل، وكولومبيا 1 يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 يونيو فى بلجيكا.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2018، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف بجانب السعودية وأوروجواي في البطولة التي ستنطلق 14 يونيو المقبل. ويبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس العالم أمام أوروجواي، في الثانية ظهرًا يوم 15 يونيو 2018 على ملعب سنترال في مدينة يكاترينبورج الروسية.