عمرو الليثى: كل عام وكل أم طيبة

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عمرو الليثي

الام

وجه الإعلامى عمرو الليثى  التهانى  والتحية إلى الأمهات  المصريات وذلك تزامنًا مع الاحتفال اليوم بعيد الأم المقرر إحياؤه فى  21 من شهر مارس سنويا.

وقال الليثى  خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " معنى جميل أن تشعر الأم بأن أبناءها أوفياء لها مقدرين لما فعلته من أجلهم وبذلها كل غال لديها من أجل إسعادهم وتنشئتهم تنشئة صالحة ".

وتابع  الاعلامى مرددا:  اللهم ارزقنا  بر الأم ..كل عام وكل أم طيبة..وكل عام وأنتِ طيبة يا أمى يا أغلى وأعز الناس".

ويذكر أن عيد الأم هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. ظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم.

وفى مصر أول من فكر في عيد للأم في العالم العربي كان الصحفي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين حيث طرح علي أمين في مقاله اليومي ‘فكرة’ طرح فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيداً قومياً في بلادنا وبلاد الشرق".


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