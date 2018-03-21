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بلاغ للنائب العام ضد السفير الإسرائيلي

قضايا وحوادث

السفير الاسرائيلي ديفيد جوفرين
السفير الاسرائيلي ديفيد جوفرين

أمينة عبد العال

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النائب العام

السفير الإسرائيلي

ديفيد جوفرين

تقدم المستشار أيمن محفوظ المحامي ببلاغ  للنائب العام المستشار نبيل صادق تحت رقم 3487 عرائض النائب العام ضد السفير الإسرائيلي  في مصر ديفيد جوفرين  بصفته الممثل لحكومته والمسئول عن أعمال مواطنيه في الدولة المصرية.

وجاء البلاغ أن ما تناولته إذاعة القناة الثانية الإسرائيلية بأن قيادات إسلامية وعربية لهم جذور يهودية ومن رحم يهودي بل زعمت أن القادة العرب والإسلاميين المعاصرين هم يهود الديانة مثل أحمدي نجاد والقذافي الذي استضاف البرنامج سيدتين ادعت أحدهما أنها والدة القذافي والثانية أكدت يهودية القذافي.

وتابع أنه بعد أن احتل الكيان الصهيوني الأرض وحاول سرقة التاريخ بادعاء أنهم بناة الأهرام وخلافه أرادوا أيضًا سرقة الحاضر وهدم الرموز الإسلامية والعربية  وإعمال الفتنة، مشددا على أن البلاغ  فوض النائب العام والحكومة المصرية لما لها من مواقف وأن لها كلمة مسموعة عالميًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذه  الادعاءات التي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية والأمن القومي المصري.





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