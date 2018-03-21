الاحتلال يعتقل حارس المسجد الأقصى

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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال
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المسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلى

إيهاب أبوغزالة

هاجمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى مجددا وقامت باعتقال إيهاب أبو غزالة حارس المسجد من مكان عمله وتم تقييده والذهاب به إلى أحد مراكز الاحتلال بالقدس القديمة.

وبحسب ما نشرته وكالة وفا الفلسطينية، فإن مجموعات من المستوطنين استأنفت اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأشارت الوكالة إلى محاولات متكررة من المستوطنين لإقامة شعائر تلمودية في المسجد وسط رقابة صارمة من الحُرّاس الذين يتدخلون لمنع ذلك، وهو ما أدى الى اعتقال الحارس أبو غزالة.

وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" وجهت دعوات لأنصارها، للمشاركة في اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى تمهيدا لعيد "البيسح"، أو الفصح العبري.


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