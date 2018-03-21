مطعم يحول طاولة جلس عليها أوباما إلى معرض

قام مطعم "بون شا هونغ لين" وهو مطعم متواضع مملوك لعائلة في العاصمة الفيتنامية، بتخصيص زاوية للطاولة التي يفترض أن أوباما استخدمها هو والطاهي الأمريكي الشهير أنطوني بوردين عندما تناول الرجلان وجبة معا هناك في مايو 2016، بحسب وكالة الأنباء الفيتنامية.

ولا يمكن إثبات المصدر الحقيقي للمفردات المعروضة، رغم أن المالكة هونج لين تصر على أن المفردات حقيقية. وكان أوباما وبوردين قد تناولا آنذاك "بون شا" وهو طبق تقليدي في هانوي يتألف من كرات لحم الخنزير المشوي وشعيرية الأرز.

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