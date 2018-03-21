السجن 8 سنوات لفرنسي اعتدى جنسيا على 4 قاصرات

21 مارس 2018 - 12:44 م

قضت محكمة مغربية بالحكم 8 سنوات على فرنسي تمت إدانته بارتكاب أفعال جنسية مع قاصرات.

وأدانت محكمة الاستئناف في "فاس" وسط المغرب الرجل البالغ 58 عاماً بارتكاب أفعال جنسية مع أربع قاصرات.

وقد أوقف مطلع يناير وأقر بفعلته على ما ذكرت الصحف المغربية.

وإثر توقيفه نظم أقارب الضحايا تجمعات مطالبين إنزال "العقوبة القصوى" به.

وهزت عدة قضايا كهذه المغرب في السنوات الأخيرة ما أثار استنكار منظمات غير حكومية.

وتندد هذه المنظمات بالأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة داعية السلطات إلى تعزيز تشريعاتها ومكافحتها لهذه الجرائم.