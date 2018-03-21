برلمانية للسيدات: "عدوا الأيام دي علي خير علشان تصوتوا فى الانتخابات"

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انزل وشارك


قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة الكبرى إن الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال 4 سنوات يعجز الإنسان عن حصرها وهى خير دعاية له فالسيسي أعماله خير دعاية له وكل جنيه ينفق على البنرات واللافتات وعقد المؤتمرات فان المواطن الفقير والبسيط أولى به والقوافل الطبية التي تخرج لعلاج البسطاء جعلتنا نرى محتاجين كثيرين.

وأشار خليفة إلى أن حكمة القيادة السياسية اتاحت الفرصة للنواب لإخراج عدة قوانين مهمة لم تر النور منذ سنوات طويلة مثل قانون الاستثمار والتأمين الصحي وغيرها من القوانين جاء ذلك خلال مؤتمر انزل وشارك الذي عقدته جمعية العدل لحقوق الإنسان والتنمية بالمحلة اليوم الأربعاء .

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