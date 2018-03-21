أكلت وجبة.. فقتلها والدها وزوجته بالجاكوش

21 مارس 2018 - 12:50 م

أقدم عامل على قتل طفلته بالاشتراك مع زوجته ضربًا بالجاكوش لتأديبها بسبب تناولها وجبة غداء أعدتها زوجته له.

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة الخليفة، يفيد بالعثور على جثة طفلة أسفل كوبرى المقطم اتجاه صلاح سالم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة فى العقد الأول من العمر "مجهولة الهوية" وترتدى ملابسها كاملة وملفوفة بقطعة من القماش، وبها إصابات عبارة عن آثار حروق وسحجات بالظهر والذراعين وتجمع دموى بالعينين، وتم نقلها إلى مشرحة النيابة.

وكشفت التحريات أن المتهمين دائمى التعدي على المجنى عليها وشقيقتيها بالضرب، وأن المتهمة دائما التعدى بالضرب وتعذيب المجنى عليها وشقيقتيها ومعاملة أنجال الثانية معاملة كريمة وأنهما وراء إحداث ما بها من إصابات أدت إلى وفاتها.