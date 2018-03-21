  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:38 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

دفن رماد "ستيفن هوكينج" بجوار "نيوتن"

آخر الأخبار

ستيفن هوكينج
ستيفن هوكينج

وكالات

أخبار متعلقة
#

داعية سلفي: «ستيفن هوكينج» في النار وبئس المصير

#

«العذل».. ستيفن هوكينج «السعودي» الذي يدير 8شركات

#

وفاة عالم الفيزياء المعجزة "ستيفن هوكينج"

#

انفجار سيارة مفخخة بجوار مسجد أبو هريرة

عالم الفيزياء

ستيفن هوكينج

دير ويستمنستر

نيوتن

أعلنت السلطان في لندن عن استقرار الدير على دفن رماد عالم الفيزياء النظرية الراحل ستيفن هوكينج في دير ويستمنستر بلندن، بالقرب من قبر إسحاق نيوتن.

وقال الدير إنه سيقيم مراسم شكر تكريما لهوكينج في وقت لاحق من العام الجاري، سيتم خلالها دفن رماده، إلا أنه لم يحدد موعدا للخدمة.

وقال جون هول رئيس ويستمنستر "من المناسب تماما أن يتم دفن رفات البروفيسور ستيفن هوكينج في الدير، بالقرب من زملائه العلماء البارزين".

توفي هوكينج الأسبوع الماضي في منزله في كامبريدج بإنكلترا عن 76 عاما.

ومن المقرر أن تقام جنازته الأسبوع المقبل في كنيسة في كامبريدج بالقرب من كلية جونفيل وكايوس حيث كان هوكينغ زميلا لمدة 52 عاما.

ودفن نيوتن في الدير عام 1727 ، بينما دفن تشارلز داروين بجانبه في عام 1882، حسبما قال هول.

وأضاف هول "نعتقد أنه أمر مهم للغاية أن يعمل العلم والدين معا سعيا للإجابة على الأسئلة العظيمة المتعلقة بسر الحياة والكون".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني