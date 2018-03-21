عندي عشرات القصص عن مغامرات" أوبر وكريم"

21 مارس 2018 - 01:06 م

قال إلهامى الميرغنى, الخبير الاقتصادى, إنه يجب التعامل بموضوعية خلال تناول قضية شركتى أوبر وكريم للمواصلات, مشيرًا إلى أنه ليس من الإنصاف أن نظهر الإيجابيات داخل الهيكل التنفيذى للشركتين بدون أن نوضح السلبيات التى كانت هى السمة الأغلب فى تعامل العاملين بسيارات الشركتين فى الفترة الأخيرة.

وأضاف الميرغنى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "منذ أن نشر خبر وقف أوبر وكريم فتح الأصدقاء مندبة كبري مدحًا في الشركات ولعنات علي التاكسي الأبيض وسواقينه, الموضوعية انتحرت في مصر حتي بين ما يسموهم المثقفين".

وتابع الخبير الاقتصادى قائلا: "لا يجب الانفعال الزائد, فلدى عشرات القصص عن مغامرات أوبر وكريم ممكن أعملها في كتاب لأني لا أعرف أركب أتوبيس ولا ميكروباص ولي 33 سنة أستعين بالتاكسيات أسود وأبيض وأوبر وكريم.

ومضى قائلا: "عشرات المرات سواق يلغى الأوردر وأدفع عشرة جنيه, عشرات المرات يسألني عن مكان المتوجه إليه وعندما أخبره يكنسل الأوردر وارسل الشكاوى ولا من مجيب, عشرات المرات يحضر السائق علي الجي بي اس ويستغرق وقت وأسأله انت فين يرد مش عارف, عشرات المرات يقول الأجرة مضاعفة ونجد الطريق سالك ونوصل أسرع ولكن أيضًا ندفع الضعف، لا أحد يستطيع إلغاء أوبر وكريم لأنها شركات كبيرة ورأسمالية ولها مصالح وخطط تراعى المستثمرين".