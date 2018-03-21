  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:38 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

خبير اقتصادى :

عندي عشرات القصص عن مغامرات" أوبر وكريم"

الحياة السياسية

الميرغنى
الميرغنى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

#

العوضى يطالب أوبر وكريم بتقنين أوضاعهما

#

"أوبر" تزيل أطول سياراتها ذاتية القيادة بعد مقتل سيدة

#

إصابة أكثر من 50 شخصًا في انفجار بكابول

قال إلهامى الميرغنى, الخبير الاقتصادى, إنه يجب التعامل بموضوعية خلال تناول قضية شركتى أوبر وكريم للمواصلات, مشيرًا إلى أنه ليس من الإنصاف أن نظهر الإيجابيات  داخل الهيكل التنفيذى للشركتين بدون أن نوضح السلبيات التى كانت هى السمة الأغلب فى تعامل العاملين بسيارات الشركتين فى الفترة الأخيرة.

وأضاف الميرغنى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "منذ أن  نشر خبر وقف أوبر وكريم فتح الأصدقاء مندبة كبري مدحًا في الشركات ولعنات علي التاكسي الأبيض وسواقينه, الموضوعية انتحرت في مصر حتي بين ما يسموهم المثقفين".

وتابع الخبير الاقتصادى قائلا: "لا يجب الانفعال الزائد, فلدى عشرات القصص عن مغامرات أوبر وكريم ممكن أعملها في كتاب لأني لا أعرف أركب أتوبيس ولا ميكروباص  ولي 33 سنة أستعين  بالتاكسيات أسود وأبيض وأوبر وكريم.

ومضى قائلا: "عشرات المرات سواق يلغى الأوردر وأدفع  عشرة جنيه, عشرات المرات يسألني عن مكان المتوجه إليه  وعندما أخبره يكنسل الأوردر وارسل الشكاوى ولا من مجيب, عشرات المرات يحضر السائق  علي الجي بي اس ويستغرق وقت وأسأله  انت فين يرد مش عارف, عشرات المرات يقول الأجرة مضاعفة ونجد الطريق سالك ونوصل أسرع ولكن أيضًا ندفع الضعف، لا أحد يستطيع  إلغاء أوبر وكريم لأنها شركات كبيرة ورأسمالية ولها مصالح وخطط تراعى المستثمرين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني