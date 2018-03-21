حملة مواطن: العاصمة الإدارية الجديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني

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مواطن

الانتخابات الرئاسية

العاصمة الإدارية

نظمت أمانة المرأة بحملة مواطن الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة برفقة وفد ضم نخبة من سيدات المجتمع وعدد كبير من عضوات الحملة.

وأكدت أمين المرأة بحملة مواطن الدكتورة منال العبسي، في تصريحات صحفية  أن الوفد المرافق  استمتع برؤية المشروعات العملاقة التي يتم تشيدها الان على أرض الواقع.

وأضافت العبسي: "الجميع لاحظ حرص الدولة على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية موضحة أن هذا أن يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى طفرة في مجال الإنشاء والتعمير في مصر".

وقدمت العبسي الشكر للقيادة السياسية والجهات التنفيذية للسرعة في تنفيذ ما تحقق حتى الآن من إنشاءات في زمن قياسي ووفقاً لأعلي المعايير وأحدث التقنيات كما قدمت الشكر لرئيس لجنة المراسم بأمانة المرأة حسناء عجاج وكذلك لسيدة المجتمع نازك الألفي لدورهم الرائع في تنظيم الزيارة الناجحة.

 





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