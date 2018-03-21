"علقة ساخنة" من أهالي قها لـ حرامية الحمير

21 مارس 2018 - 01:22 م

تمكن أهالي قها من ضبط 3 عاطلين قاموا بسرقة حمار وبقرة من حظيرة مواشٍ ملك عامل ببنك، وقاموا وتلقينهم علقة ساخنة وقاموا بتقيدهم بالحبال وتسليمهم لقسم الشرطة.



كان قد تبلغ لقسم قها من الأهالي بضبط بعض الأشخاص وبحوزتهم رأس ماشية " بقرة " ودابة "حمار" .. عقب قيامهم بسرقتهما



وبالانتقال والفحص.. تم ضبط كل من "احمد. م. ا"وشهرته " احمد ترعة" 30 سنة، عاطل ومقيم صنافير – دائرة مركز قليوب، و"محمد. ي. م" 20 سنة، عاطل ومقيم بذات الناحية، و"احمد. ع. ا" 18 سنة، عاطل ومقيم بذات الناحية.



وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بقيامهم بسرقه رأس الماشية المضبوطه من حظيرة ماشية بناحية عزبة سلام - دائرة مركز القناطر الخيرية، بأسلوب السحب وأن الدابة ملك المتهم الثالث، وأنهم كانوا في طريقهم للتصرف فيها بالبيع، وتم بارشادهم عن مكان السرقة، وأمكن التوصل لمالك رأس الماشية ويدعي تامر عبد الرسول خليل جلال 36 سنو، عامل بالبنك الأهلي ومقيم عزبة سلام – دائرة مركز القناطر الخيرية .. والذي تعرف عليها.



وجار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 1051 جنح قسم قها لسنة 2018م، وجارٍ العرض علي النيابة.

