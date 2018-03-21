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القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

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هاجم الدكتور عبد الله الناصر حلمى أمين عام اتحاد القوى الصوفية الجماعات الإرهابية التى تخطط وتدبر للعمليات الإرهابية لتدمير الدولة واصفًا إياها بأنها جماعات تشوه صورة الإسلام من خلال فعل الجرائم لأنهم يسمون ما يحدث فى سيناء جهادا لافتًا إلى أن الإساءة للجيش والقوات المسلحة جريمة وخلل وبدعة.

وأضاف أمين عام اتحاد القوى الصوفية في تصريحات صحفية أن المشاركة فى الانتخابات ضرورة للحفاظ على الدولة المصرية  لمنع الفوضى، وأن اتحاد القوى الصوفية يتعاون مع الدولة من أجل بقاء الدولة والوطن ومنع سفك الدماء لذا المشاركة فى الانتخابات ضرورية وإيجابية داعيًا  جميع المواطنين المشاركة فى الانتخابات من أجل الحفاظ على الدولة من التخريب.

وتابع أن "المشاركة تمنع الفوضى وتحافظ على الأعراض من الخطر ولابد من أننا نعرف الضغوط التى يقودها العالم ووسائل إعلام ضد مصر والترويج ضد الانتخابات فى صحفهم فالمشاركة هى خير رد فى ذلك فهناك دولا تريد أن تحاصر مصر من أجل أهداف معينة وخلق أزمات".


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