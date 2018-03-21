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المالية: 11 ميدالية تذكارية توثق تاريخ أسرة محمد علي

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 أعلن اللواء عبد الرءوف فاروق الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عن قرب إصدار المصلحة مجموعة ثالثة من الميداليات التذكارية التي تصدرها سك العملة لتوثيق تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.

 جاء ذلك خلال زيارة الأمير محمد علي نجل الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر لمصلحة سك العملة وبرفقته زوجته الأميرة نوال والسيدة داليا يوسف عضو مجلس النواب ولجنة العلاقات العامة بالمجلس.

 وقال الأحمدي إن المجموعات التذكارية بدأت بمجموعة كنوز مصر الفرعونية وتحديدًا الدولة القديمة والتي تم طرحها للجمهور خلال الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لافتًا إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لإنتاج مجموعة تذكارية ثانية لتوثق مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر بعد اعتماد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مصر واجهة للحج ودعوة كل مسيحي العالم لزيارة مصر واقتفاء إثر العائلة المقدسة بها.








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