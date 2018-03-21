تأجيل محاكمة 20 محاميًا فى قضية إهانة القضاء بالمنيا لـ مايو المقبل

21 مارس 2018 - 01:33 م

أجلت اليوم الأربعاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية كلا من المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء الدين عبد الظاهر وأمانة سر أندرواس فهمى ومحمد طايع محاكمة 20 محاميًا بمركز مغاغة إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل لتقرير اللجنة الفنية والمرافعة



وطلب الدفاع تشكيل لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لوضع تقرير بعد مضاهاة أصوات المحامين المتهمين بمقاطع الفيديو المرفقة بأوراق القضية، ووافقت المحكمة على تحديد الجلسة المقبلة لمثول المحامين المتهمين أمام اللجنة الثلاثية مع تكليف هيئة الدفاع بإحضار المحامين المتهمين كل بشخصه أمام المحكمة واللجنة الثلاثية مع دفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصاريف عمل اللجنة ووضع التقرير.