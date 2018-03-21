والد ريهام سعيد: ابنتي مظلومة..و واثق في براءتها

21 مارس 2018 - 01:36 م

أكد والد ريهام سعيد، أن ابنته مظلومة، مؤكدًا على ثقته في القضاء وحصول على البراءة.

أوضح في تصريحات صحفية، دليل براءتها يتمثل في هاتفها المحمول، متابعًا: أن رضيعها يعاني من حساسية ضد اللبن الصناعي.

وكان سعد الصغير ووالد المتهمة غرام قد وصلا قبيل بدء جلسة محاكمة ريهام سعيد و 7 آخرين في التحريض على خطف الاطفال.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوي ثاني جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، في قضية اتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

وتضم قائمة المتهمين بالقضية كلا من « ريهام سعيد ،عطية ناصر محمد، ومحمد راضي، وغرام عبدالفتاح، إسلام خالد ياسين، محمد أحمد طالح، محمد راضي».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومحمد احمد الجندي وسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر قبل نحو أسبوع بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصي مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري رئيس النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.