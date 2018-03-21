  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:37 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

شاهد.. رونالدينيو يحتفل بميلاده الـ38 على انستجرام

الرياضة

رونالدينيو
رونالدينيو

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. وصلة رقص لـ"كندة حنا" وزوجها يعلق

#

أصابوه بـ29 غرزة.. ضحية جديدة لـ«أوليكس»

#

شاهد.. إطلاله جريئة لإيفانكا ترامب

#

شاهد.. عبير صبري تنشر صورتها على شاطئ البحر

برشلونة الإسباني

رونالدينيو

منتخب البرازيل

مهارات كروية

نشر النجم رونالدينيو، لاعب المنتخب البرازيلى ونادى برشلوبة الإسبانى الأسبق، مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام" استعرض من خلاله مهاراته الكروية فى ذكرى عيد ميلاده الـ38.

وكان رونالدينيو نجم السيلساو قد أعلن فى يناير الماضى عن نهاية مشواره بكرة القدم ، بعد مسيرة مدججة بالإنجازات والأرقام على الصعيدين الدولى والمحلى.

ولعب البرازيلى لنادى ميلان الإيطالى وبرشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى، وحصل على جائزة أفضل لاعب فى العالم عامى 2004 و2005.
شاهد الفيديو..


? ???? @atletico

A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني