تقرير الداخلية البريطانية عن "مريم" لا يدخل العقل

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بريطانيا

الفتيات

سليمان جودة

مريم عبد السلام

طالب سليمان جودة, الكاتب الصحفى, السلطات البريطانية, بسرعة ضبط الجناة المتسببين فى مقتل الباحثة المصرية مريم عبد السلام التى توفيت في الثلاثاء من الأسبوع الماضى  إثر  الاعتداء عليها  بالضرب  فى بريطانيا من قبل  عدد من الفتيات, مشيرًا إلى أن الشرطة البريطانية  أصدرت بيانًا  حول الحادث لا يصل إلى الحقيقة وما جاء فيه لا يُشفي غليل كل متابع للقضية منذ بدايتها في العشرين من فبراير الماضي.

وأضاف جودة خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "قاتل مريم ليس مجهولا" قائلاً: "ولكن البيان الذي صدر جاء مخيبًا للآمال، لأنه يكاد يعلق المسئولية عن الجريمة في رقبة مجهول، مع أن العملية كلها جرت في عرض الشارع، وهو الأمر الذي ينفي تمامًا احتمال وجود أي مجهول في الموضوع, فالبيان المنشور في صحف الاثنين 19 مارس يقول إن تشريحًا طبيًا للجثمان، قام به فريق متخصص في وزارة الداخلية البريطانية، لم يكشف عن علاقة مؤكدة بين موت مريم، وبين الاعتداء عليها".

وتابع الكاتب الصحفى: "ولا يمكن لمثل هذا المعنى أن يدخل العقل، ولا أن يتسق مع منطق.. ومع ذلك فإننا لا نسيء الظن مقدماً بالسلطات المختصة في لندن، ونعتقد حتى الآن أنها جادة في الوصول إلى الجناة الذين لابد أن يقفوا أمام العدالة.. نعتقد في هذا فعلاً.. ولكننا نريد شواهد في هذا الاتجاه، ونريدها أن تتعامل مع القضية باعتبار أن الضحية فيها إنسانة".

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