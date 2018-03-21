إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

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فوق سوريا

تفاصيل 3 دقائق

كشفت إسرائيل عن تفاصيل ما وصف بـ"الدقائق الثلاث" فوق سوريا، حين قام سرب حربي إسرائيل قبل نحو عقد من الزمن بتدمير منشأة سورية يشتبه في أنها مفاعل نووي قيد البناء.

وأقرت إسرائيل أخيرا رسميا على الملأ ما كان معروفا ضمنيا بأنها من شن غارة جوية على منشأة سورية في محافظة دير الزور عام 2007.

وروت إسرائيل في اعترافها أن ثماني طائرات من طرازي "إف - 15" و"أف-16"  أقلعت ليلة 6 سبتمبر من قاعدتي "حتسريم" و "رامون" الجويتين ونفذت غارة خاطفة دمرت خلالها مفاعلا نوويا سوريا بني بمساعدة كوريا الشمالية وهو مصمم لإنتاج مادة البلوتونيوم الإنشطارية المستخدمة في صنع القنابل النووية.

وكان السرب الإسرائيلي يتكون من أربع من طراز "إف - 15" ومثلها من طراز "إف - 16"، أقلعت من القاعدتين الجويتين الواقعتين جنوب إسرائيل في صمت نحو الهدف، قبل نحو ساعة من منتصف الليل.

وتولت أنظمة الحرب الإلكترونية وأجهزة التشويش المتطورة في تلك الأثناء، تحييد الدفاعات الجوية السورية الصاروخية وأصابتها بالعمى، ما سمح للطائرات المغيرة بإلقاء أطنان من القنابل على الهدف الذي تقول المصادر الإسرائيلية أنه كان مموها كمنطقة زراعية.

و نجحت الطائرات الإسرائيلية المغيرة  في تدمير الهدف، وحرمت كما يظن الإسرائيليون، عدوهم العربي المتاخم "من سلاح يوم القيامة"، واعلن الإسرائيليون أن طياريهم بعد تلك الغارة لم يحتفلوا بنجاح مهمتهم، وقال أحد الطيارين المشاركين في الهجوم الجوي "لم تكن هناك احتفالات، ولا ضجة"، وإنهم "كبحوا أنفسهم" لأنهم فهموا الأهمية التاريخية لما أنجزوه!

ونقل موقع "The Times Of Israel "عن تامير باردو الذي تولى رئاسة جهاز "الموساد" بين عامي 2001 - 2016 قوله: "قامت سوريا لسنوات ببناء مفاعل نووي تحت أنوفنا، ولم نكن نعرف عنه شيئا"، مضيفا وهو يتحدث عن تلك المنشأة باعتبارها مفاعلا نوويا "لم يبن على الجانب المظلم من القمر، بل في بلد مجاور كنا نظن دائما أننا نعرف كل شيء عنه تقريبا".

وفي السياق ذاته، نقل عن رام بن باراك، وكان يرأس أحد أقسام عمليات الموساد حينها قوله: "أي شخص يقول إنه على علم أن سوريا كانت تبني مفاعلا نوويا ، إما أنه لا يعرف أو لا يقول الحقيقة. عندما حصل الموساد على  تلك المعلومات، كانت مفاجأة كاملة"، لبقية مؤسسات الدفاع الإسرائيلية.

وأوضح بن باراك أن التقييم الإسرائيلي حينها لاحتمال تطوير سوريا لمفاعل نووي يتمثل في "ربما نعم ، ربما لا.. ربما كانوا يخططون لمشروع نووي لتخصيب اليورانيوم، وربما مفاعل لإنتاج البلوتونيوم"، لكن لم يكن هناك شيء ملموس نعرفه.

وفي النهاية توصل الإسرائيليون إلى أن منشأة "الكُبر" مطابقة تقريبا لمجمع "يونغبيون" النووي في كوريا الشمالية وهو مخصص لإنتاج مادة البلوتونيوم المشعة.


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