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ضبط موظف بمرور إهناسا برشوة 20 جنيها

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رشوة

تراخيص

سائق

امن بنى سويف

مرور اهناسيا

ألقت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف القبض على موظف بوحدة مرور إهناسيا بقسم إدارة تراخيص النقل خلال تقاضيه مبلغ رشوة 20 جنيهًا من سائق لتسهيل إجراءات ترخيص سيارته.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير الأمن إخطارا من العميد خالد عبد السلام رئيس البحث الجنائى بأن وحدة مباحث مروربنى سويف ضبطت "س.ه.م" 30 سنة، موظف بوحدة مرور إهناسيا أثناء تقاضيه مبلغ 20 جنيهًا من "ع.م.ع" 64 سنة سائق مقابل تسهيل إجراءات ترخيص السيارة التابعة له وبمواجهة المتهم اعترف بتقاضيه المبلغ المالى مقابل تسهيله للإجراءات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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