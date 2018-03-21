» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم

21 مارس 2018 - 02:34 م

وجه الفنان الكوميدى, أحمد حلمى, التهنئة إلى والدته وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم, وبعث إليها رسالة مؤثرة قال فيها: "كل سنة وأنتي طيبة يا أمي.. لو كان بأيدى أرجع الزمن تاني كنت رجعته علشان استمتع بتربيتك ليا من أول وجديد".

وأضاف حلمى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "كل عيد أم وكل أم طيبة وفخورة أنها ست أولاً وأم ثانيًا، ومش كل عيد أم وبس، كل دقيقة وكل لحظة وكل ساعة نبوس أيديكم ورجليكم ودماغكم، كل أم مصرية وأم عربية وأم شهيد في كل بقعة عربية".