» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

21 مارس 2018 - 02:35 م

وصل منذ قليل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي إلي سويسرا ، لينضم إلى بعثة المنتخب الوطني للمشاركة في المعسكر الحالي الذي يتضمن مباراتين أمام منتخبي البرتغال واليونان.

وبانضمام صلاح اكتمل اللاعبون الـ28 الذين اختارهم الجهاز الفني لهذا المعسكر.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا فى سويسرا فى الفترة من 19 حتى 28 مارس الجارى تتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان، كما يخوض المنتخب مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 26 مايو المقبل، وكولومبيا 1 يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 يونيو في بلجيكا، وذلك في إطار الاستعداد لمونديال كأس العالم بروسيا.

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