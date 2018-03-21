» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه

21 مارس 2018 - 02:46 م

أعلن هتين كياو , رئيس دولة ميانمار , عن استقالته من منصبه منذ قليل وذلك من خلال بيان صحفى نشره المكتب الرئاسى الخاص به على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك .

وأوضح البيان الصادر من المكتب الرئاسى بأن :" الإجراءات اللازمة لملء الفراغ الرئاسي، ستُتّخذ خلال سبعة أيام عمل، وفقا لدستور البلاد" .

وأضاف البيان أنّ "هاينت سوي" النائب العسكري لكياو، سيتولى إدارة شؤون الرئاسة، ريثما يتم الإعلان عن الاسم الجديد الذي سيخلف الرئيس المستقيل.

ولم يكشف البيانعن ذكر الأسباب التي دعت كياو إلى الاستقالة ، لافتا إلى أن تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن تدهور حالته الصحية، وإن تم نفيها رسميا.

وتسلم كياو مهام رئاسة البلاد في مارس/ آذار عام 2016، وهو أول رئيس مدني في البلاد خلال آخر 50 عاماً.

وكان الرئيس المستقيل، حليفًا مقرب من الزعيمة الفعلية للبلاد، أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.