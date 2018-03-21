شذرات : حسام فتحي

21 مارس 2018 - 02:46 م

.. «موكلي بريء يا سعادة القاضي، ده منحرف ومسجل خطر.. وعليه 3 قضايا حمل سلاح وتعاطي مخدرات».



.. ما سبق ليس مشهدا كوميديا من فيلم «الأفوكاتو» لكنه جزء حقيقي من دفاع المحامي (أ.م) عن المتهم (أ.د) أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية فض اعتصام رابعة!!.. وفي معرض إثبات أن المتهم لا ينتمي لجماعة الإخوان!!

آه.. والله زمبئولكده!!



.. استنت الحكومة الرشيدة سنة حسنة بالرد على «الشائعات» التي يتداولها المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر الردود كان أمس لنفي زيادة أسعار السلع، ونفي إجازة الانتخابات لطلاب المدارس ونفي حذف



من يزيد راتبه على 2500 جنيه من منظومة التموين.. وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المنوط به مهمة «النفي» أنه تصدى لـ 7 شائعات خلال الأيام القليلة الماضية.



ممتاز.. طيب.. هل سمعتم عن «إشاعة» استشهاد عقيد طيار في الإسماعيلية عندما صدمته سيارة ابن مسئول أمني، ومحاولة تصوير القضية.. محاولة سرقة السيارة؟!



.. وما الجديد؟!.. إعلان رئيس نادي الزمالك استقالته عقب الخسارة من فريق أثيوبي ثم عدوله عنها بعد دقائق.. عادي.. وما الجديد؟!



.. عم مفيد فوزي غير راضي عن فرحة المصريين بنجم الكرة محمد صلاح، وقال إنه يخشى على صلاح من المصريين، الذين رفعوا الكابتن محمود الجوهري من قبل إلى عنان السماء، ثم ألقوا به إلى «سابع أرض» فهاجر إلى



الأردن، حيث لقي التكريم.



يا عم مفيد من فضلك «سيب» المصريين يفرحوا فلم يعد هناك الكثير مما يفرحهم.



.. حللت أهلا ونزلت سهلا يا «زول» مصر نورت.. وأدعو الله أن تعود «المياه» إلى مجاريها.. نعم المياه إلى مجاريها.. كل المياه أظن واضح!!



.. 7 سنوات مرت على مصرع معمر القذافي بالطريقة التي رأيناها.. واليوم يعلن نجله سيف الإسلام ترشحه للانتخابات الرئاسية!!



ماذا لو.... ولا أقولك.. بلاش أحسن!!



وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.





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