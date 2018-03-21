مصر والاحتفال بيوم السعادة

21 مارس 2018 - 02:51 م

النهاردة يوافق الاحتفال بيوم السعادة وتم اختيار هذا اليوم بدعوى أن طول النهار مثل طول الليل .. وهو سبب مضحك ومن الضحك تأتى السعادة !



الطريف انه وفق أخر تقرير للسعادة فلم يكن للقوى العظمى في أوروبا وأمريكا نصيب بين أسعد عشر دول في العالم. وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الـ 14، وجاءت ألمانيا في المرتبة الـ 16، وبريطانيا في المرتبة الـ 19، وروسيا في المرتبة الـ 49. أما اليابان فحلّت في المركز الـ51، وحلّت الصين في المركز الـ 79 أما أتعس شعوب في العالم فهي شعب جمهورية أفريقيا الوسطي، يليه شعب جمهورية بوروندي الشرق أفريقية، ومن ثم تنزانيا، وسوريا، ورواندا.



ومن العوامل الأخرى التي استخدمت في مقارنة الدول معدل طول حياة الفرد، وسهولة إيجاد الفرد لأشخاص يمكن الاعتماد عليهم، وحرية اتخاذ القرارات في الحياة



وركّز تقرير هذا العام على السعادة في مكان العمل، وخصوصاً على عوامل مثل معدل المعاشات، وقدرة الموظف على إيجاد التوازن ما بين العمل وجوانب أخرى في الحياة، ومقدار الاستقلالية في مكان العمل، وتنوّع خيارات العمل المعروضة.



وأوضح التقرير، أن سبب التعاسة في دول العالم الأول هي المتاعب النفسية

