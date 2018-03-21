التليفزيون المصرى .. حكاوى وبلاوى !!!

21 مارس 2018 - 02:52 م

• مجدى لاشين رئيس التليفزيون ، يواجه مشكلة كبرى هذه الأيام بسبب أجور العاملين فى القناة الأولى والذين تم تقليص مدد برامجهم ونقلها الى القنوات الثانية والفضائية المصرية والفضائية الموجهة لأمريكا ، ففى الوقت الذى تلقى فيه لاشين تعليمات عليا بعدم اشعال أزمات ومحاولة ترضية العاملين بأى شكل خاصة أنه لم تتبق سوى أيام قليلة على إجراء الإنتخابات الرئاسية ، وفى محاولة لتنفيذ هذه التعليمات حاول لاشين الضغط على أعضاء لجنة الإشراف والأجور لتنفيذ اقتراح يتضمن عدم تخفيض الأجور رغم تخفيض مدد البرامج ، إلا أن لاشين يخشى أن تقوم الاجهزة الرقابية خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات أو الرقابة الإدارية بالكشف من خلال تقاريرهما عن تسبب رئيس القطاع فى إهدار المال العام ومخالفة اللوائح التى تنص على أن أجور العاملين عن الحلقات لها علاقة مباشرة بمدة إذاعتها على الشاشة !!.



• مجدى لاشين رئيس التليفزيون قرر منح صديقه وزميل دفعته " اعلام القاهرة 1986 " المعتز بالله محمد القائم بتسيير أعمال ادارة المنوعات بالقناة الأولى مكافأة من العيار الثقيل . حيث قام بالموافقة على انضمام " ميزو " الى برنامج إبداع براتب شهرى 10000 جنيه . كما أصدر لاشين تعليماته لمجدى عبدالعال لإشراك " ميزو " فى جروب برنامج " من ماسبيرو " على الواتس آب تمهيدا لإشراف ميزو على البرنامج !!!.



• مجدى لاشين رئيس التليفزيون يبدو أنه لايكتفى بالأحاديث التى يطلق من خلالها معلومات غير صحيحة لكنه أيضا أصبح عاجزاً عن فرض تعليماته وأوامره الوظيفية على مرؤوسيه . الواقعة تتمثل فى أمر وظيفى أعطاه لاشين لخالد قابيل القائم بتسيير أعمال رئيس القناة الأولى بأن ينضم المعد ناصر عبدالعزيز لفريق برنامج طريق الحياة الموجود ضمن منظومة تطوير القناة الأولى وبدوره أبلغ قابيل المعد ناصر الذى قابل السوبر مجدى عبدالعال بروديوسر البرنامج وابلغه بتعليمات لاشين فقال له عبدالعال : " خللى رئيس التليفزيون يكلمنى ويبلغنى " ، واضطر ناصر إلى العودة لخالد قابيل لابلاغه بما قال السوبر فوجده بالمكتب فأعاد ما ذكره من ضرورة إبلاغ رئيس التليفزيون له . فقال قابيل بحسم : ارفض ياناصر العمل مع عبدالعال فأنا لا أقبل أن يحدثك بهذا الاسلوب ، فقال ناصر بوضوح : لن أعمل معك يا أستاذ عبدالعال فما كان من السوبر إلا أن غادر مكتب قابيل غاضبا. وبدوره ذهب ناصر على الفور إلى مكتب لاشين الذى كان عائدا لمكتبه من اجتماع مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وكان برفقته المخرج ماهر سيد أحمد فقص عليه ناصر ماحدث وأكد له رغبته النهائية بعدم التعامل مع عبدالعال ، فقال لاشين بحزم : لاتقلق ياناصر أنا هحل لك الموضوع النهاردة . هذاالحديث كان يوم الاثنين الماضى...وقد توجه ناصر لمكتب لاشين بعد ذلك فرفض مقابلته وأبلغ سكرتيرته سمية أنه سيقوم بحسم موضوع ناصر عبدالعزيز ، وإلى الآن لم يتم حسم أى شيء ولاعزاء لهيبة وأوامر رئيس التليفزيون.



• قطاع الأخبار برئاسة خالد مهنى انتهى على مدى أربعة أشهر من إختبار أكثر من 300 متقدماً فى مسابقة المذيعين والمذيعات الجدد تمهيداُ لضم دماء جديدة للقطاع من بينهم . المفاجأة أن عدد المقبولين تقلص الى 22 شخصاً وسيتم عمل تصفية أخيرة لهم لإختيار 10 فقط من بينهم . السبب فى تقليص العدد عدم وجود مواعيد لإذاعة البرامج التى يقدمها القطاع بعد استبعاد جميع البرامج من القناة الأولى وازدحام الخريطة البرامجية فى القناة الثانية والغاء قناة صوت الشعب فى العام الماضى .



• هناك أمر مريب حدث فى ماسبيرو وتحديدا فى بهو المبنى ، فقد اختفى تمثال الزعيم جمال عبد الناصر من البهو منذ أيام لأول مرة منذ إنشاء مبنى الإذاعة والتلفزيون . فقد فوجئ العاملون فى المبنى بإزالة التمثال من مكانه ووضع ماكيت لمبنى التليفزيون فى نفس المكان وقد كان فى السابق هذا الماكيت فى أحد جوانب البهو وكان التمثال المكون من رأس من البرونز للزعيم عبدالناصر يتصدر بهو ماسبيرو كدلالة على إنشاء هذا المبنى العريق فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر...ولذك نوجه هذه التساؤلات إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام : أين ذهب تمثال الزعيم؟ ومن الذى أصدر قرار إزالته من البهو؟ وأين سيكون مكانه الجديد ؟ .



• حالة من الإستياء الشديد ، اصابت العاملين فى القناة الأولى بسبب استمرار تهديدات مها أحمد مقدمة برنامج " الست هانم " باللجوء الى إحدى الجهات السيادية التى تدعمها وتساندها لتنفيذ كل طلباتها واستبعاد أى شخص لا يقوم بتنفيذ أوامرها . الجدير بالذكر أن مها سبق أن استبعدت كلا من المخرج طارق سند والمعدة سوزى ابراهيم والشيف أسماء مقدمة فقرة المطبخ !!.



• بإختصار .. يتردد أن العاملين فى برامج التطوير الجديدة سوف يقومون يصرفون سقفهم المالى مضاف إليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهرياً بسبب عدم وجود ميزانيات كما أن الحصيلة الإعلانية لمعظم هذه البرامج ما تزال متدنية للغاية !!!.



• خالد شبانة المكلف بالإشراف على تطوير القناة الأولى ، رفض بشكل قاطع انضمام أى عناصر جديدة إلى برامج التطوير ، وقرر عدم زيادة عدد المخرجين بأى برنامج عن اتنين فقط . وفى هذا السياق كشفت مصادرنا المطلعة أن شبانة رفض دخول سيدة محمود وفؤاد حسن لإخراج برنامج " طريق الحياة " وقرر الإكتفاء برمضان مصطفى وأشرف عبدالمحسن .

