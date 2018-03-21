ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد في اللجان النوعية

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المشدد

اللجان النوعية

احكام المؤبد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة 13 متهما المشدد 10 سنوات وهم محمود، إسلام جمال، وائل محمد، أحمد محمد، عمر حسن عبد الحميد، أحمد محمد هيثم، مصطفى محمد مصطفى، نبيل عزمي محمود، اسلام محمد ، محمود طه عبد الله، أحمد علي خليل، عبد العزيز شعبان، محمود السيد أمين.   كما عاقبت 9 متهمين بالمؤبد  والصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم  محمود محمد فتحى، أسامة إبراهيم على، هشام تامر عبد الحكيم، مايسة السيد، هاجر عصام الدين على، عبير مختار السعدى، سامى محمد عبده، خالد حسن عبد الحميد، سامح سعد أحمد.كما عاقبت حدثين 3 سنوات وهم سيف الدين اسامه وعلى محمود احمد  فى القضية المعروفة بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة".

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولى قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .


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