» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم

21 مارس 2018 - 03:04 م

جلس الرئيس عبدالفتاح السيسي بجوار ليندا سليمان عطية مديرة مدرسة كلية السلام منذ الخمسينيات، خلال تكريم الأمهات المثاليات اليوم احتفالا بعيد الأم.

وأكدت "ليندا" للرئيس أنها ساهمت في تنشئة العديد من الأجيال وتخرج من المدرسة ثلاثة من الوزراء الحاليين، ودار حوار جانبي بينهما، خلال تكريمها.

وخلال تكريم الأمهات منحهن "السيسي" وسام الكمال، تقديرا لهن على العطاء والتضحية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفالية الكبرى لتكريم الأمهات المثاليات بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ حيث يحرص السيسي على المشاركة سنويًا في احتفالات المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.

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