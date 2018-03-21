نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

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سيناء

نتنياهو

ديلي ميل

المهاجرين الأفارقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "سياج سيناء الفاصل أنقذ الدولة اليهودية من هجمات الجهاديين أو ما يعتقد أنه سيكون أسوأ من ذلك، وهم المهاجرون الأفارقة، الذي وصفهم بأنهم أخطر من "داعش" على إسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

ونقل مكتب "نتنياهو" عنه قوله في مؤتمر للتنمية في صحراء جنوب إسرائيل، إن " بدون هذا الجدار لواجهنا مشكلة كبيرة.. كالهجمات الإرهابية من قبل العناصر الإرهابية المتواجدة في سيناء وموجات من المتسللين الأفارقة غير الشرعيين كانت تجرف البلاد وهذا شيء خطير للغاية إلا أن الجدار الأمني الذي أقيم على طول الحدود المصرية حال دون ذلك".

وتقول وزارة الداخلية إنه يوجد حالياً حوالي 42ألف مهاجر إفريقي في إسرائيل، معظمهم من السودان وإريتريا، وقد أمرت الحكومة بضرورة أن يغادر الآلاف منهم أو يواجهون عقوبة السجن لأجل غير مسمى.

وقد بدأوا هؤلاء المهاجرين  في الانزلاق إلى إسرائيل بشكل غير قانوني في عام 2007 من خلال ما كان آنذاك حدوداً سهلة الاختراق مع منطقة سيناء المصرية، التي غير الخاضعة لسيطرة القانون.

ومنذ ذلك الحين، تم منح الفاصل الحدودي مع صحراء النقب في إسرائيل سياجًا عالي التقنية بطول 200 كيلومتر (124 ميلاً)، نتج عنه توقف تدفق الأفارقة إلى إسرائيل.

وقال "نتنياهو" إن "ازدياد معدلات الهجرة غير الشرعية من شأنه أن يهدد نسيج إسرائيل ذاته"، مضيفًا: "نحن نتحدث عن دولة يهودية وديمقراطية لكن كيف يمكننا ضمان قيام دولة يهودية وديمقراطية تضم 50 ألفا ثم مئة ألفا و 150 ألف مهاجر سنويا".

وأردف: "بعد مليون أو 1.5 مليون كانت من الممكن أن تنتهي إسرائيل، لكنها لم تنتهي، فقمنا ببناء السياج الإلكتروني".

اليوم جبل سيناء هو ساحة قتال بين الجهاديين والجيش المصري، وشن الجيش حملة في التاسع من فبراير، بعد أن منحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي سيخوض انتخابات هذا الشهر لفترة ولاية ثانية، مهلة مدتها ثلاثة أشهر لسحق"داعش" في سيناء.

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