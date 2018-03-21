داعية سلفي يرد على «جمعة» بشأن «الخلافة»

21 مارس 2018 - 03:27 م

رد سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، على ما صرح به الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الخلافة مرة أخرى، قائلًا: "السعي لإعادة الخلافة واجب شرعي".

وقال "عبد الحميد"، عبر تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "قد نجحتْ دول أوروبا في إقامة علاقات وثيقة فيما بينها؛ من أهمها العملة الموحدة اليورو، وأيضًا التأشيرة الموحدة لعدة دول أوروبية، وكذلك إزالة الفوارق، وفتح الحدود والانصهار فيما بينها".

وأضاف الداعية السلفي، "المسلمون أولى بذلك، وعلينا أن نسعى لوحدة بلاد المسلمين لنحقق القوة والاكتفاء الذاتي، والقوة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وتابع: "أفضل صور هذه الوحدة تكون في السعي للخلافة وتوحيد البلاد، وإذابة وإزالة الفوارق والحدود المصطنعة، فنحن دول إسلامية، ويجمعنا لغة واحدة، وتاريخ واحد، وتواجهنا تحديات واحدة، وقوتنا في اتحادنا، ويُمكننا تطوير الجامعة العربية وإعطائها صلاحيات أكبر وأعمق؛ حتى نستطيع حل مشاكل الشعوب الإسلامية، مثل ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن وغيرها".





الجدير بالذكر أن الدكتور علي جمعة، المفتى الأسبق كان قد صرح بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يبين أن التطبيق المطلق الذي ورد في القرآن الكريم والسنة، سوف يكون في أزمان مختلفة وأحوال مختلفة، يشير إلى أن هناك من يحاول إعادة الخلافة من قبل الخوارق.

وأكد «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم»، والمُذاع على فضائية «Cbc »، أن الرسول الكريم لم يأمرنا بإعادة الخلافة مرة أخرى، وإنما الرسول أخبرنا أنه يوجد خليفة فقط.