  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:59 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

العقيد طيار تامر صفي الدين

والد العقيد«صفي الدين» يفجر مفاجأة حول وفاته

السفير معصوم مرزوق

معارضون يردون على «السيسي»: من أبعد «عنان وشفيق»؟

الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

داعية سلفي يرد على «جمعة» بشأن «الخلافة»

آخر الأخبار

الدكتور علي جمعة المفتي السابق
عبد الحميد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

علي جمعة: الرسول لم يأمرنا بإعادة الخلافة

#

هكذا ردت "مصر للطيران" على واقعة "الثعبان"

#

حقيقة العثور على ثعبان داخل طائرة «مصر للطيران»

#

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

سامح عبد الحميد

الخلافة

قناة سى بى سى

الدكتور على جمعة

رد سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، على ما صرح به الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الخلافة مرة أخرى، قائلًا: "السعي لإعادة الخلافة واجب شرعي".

وقال "عبد الحميد"، عبر تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "قد نجحتْ دول أوروبا في إقامة علاقات وثيقة فيما بينها؛ من أهمها العملة الموحدة اليورو، وأيضًا التأشيرة الموحدة لعدة دول أوروبية، وكذلك إزالة الفوارق، وفتح الحدود والانصهار فيما بينها".

وأضاف الداعية السلفي، "المسلمون أولى بذلك، وعلينا أن نسعى لوحدة بلاد المسلمين لنحقق القوة والاكتفاء الذاتي، والقوة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وتابع: "أفضل صور هذه الوحدة تكون في السعي للخلافة وتوحيد البلاد، وإذابة وإزالة الفوارق والحدود المصطنعة، فنحن دول إسلامية، ويجمعنا لغة واحدة، وتاريخ واحد، وتواجهنا تحديات واحدة، وقوتنا في اتحادنا، ويُمكننا تطوير الجامعة العربية وإعطائها صلاحيات أكبر وأعمق؛ حتى نستطيع حل مشاكل الشعوب الإسلامية، مثل ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن وغيرها".


الجدير بالذكر أن الدكتور علي جمعة، المفتى الأسبق كان قد صرح بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يبين أن التطبيق المطلق الذي ورد في القرآن الكريم والسنة، سوف يكون في أزمان مختلفة وأحوال مختلفة، يشير إلى أن هناك من يحاول إعادة الخلافة من قبل الخوارق.

وأكد «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم»، والمُذاع على فضائية «Cbc »، أن الرسول الكريم لم يأمرنا بإعادة الخلافة مرة أخرى، وإنما الرسول أخبرنا أنه يوجد خليفة فقط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر