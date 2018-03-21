«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

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الانتخابات الرئاسية

السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم الأربعاء، لافتًا إلى عظم دور المرأة في نهضة المجتمع، مطالبًا إياها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلًا: "اللي حصل خلال الـ4 سنوات كتر خيركم، ولسه محتاجكم أكتر، متشكرين شكرا جزيلا كتر خيركم، الفترة اللي فاتت الإجرءات اللي عملناها مكنش فيه خيار غيرها".

وأضاف السيسي، مخاطيًا المرأة: "أنا محتاجكم أيوه لأن المشوار لم ينتهي، وإحنا مصَرين على أن بلادنا تاخد مكانها الذي يليق بها، محتاجكم، يمكن الرجال يزعلوا مقصدش، كل سيدة وأم وأخت من فضلك عشان خاطر بلدنا، وأنا محتاج الدنيا كلها تشوفونا تحت في الشارع قولوا ما شئتم، ينزل المصريين، ناس كتير بتحاول تاكل كتاف مصر، الناس كلها تنزل حتى لو قالوا لا، قسما بالله لو نزل الشعب وقال لا دا أمر عظيم جدا ومحترم جدا وينفذ فورا".


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