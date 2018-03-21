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حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

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المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

خالد الشرقاوي

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انتخابات الرئاسة

استطلاع رأي

حظر نشر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، حظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي بشأن الانتخابات الرئاسية، بدءًا من اليوم، الأربعاء، وحتى انتهاء انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها بدءًا من الاثنين 26 مارس وتستمر حتى الأربعاء 28 من ذات الشهر.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية.

ونص قرار الهيئة على أن تمنح الجهات المتخصصة فى مجال إجراء استطلاع الرأي – بناءً على طلبها – تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات الرئاسة وفقا لعدد من الشروط، وهي أن تكون ذات خبرة فى هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية.

كما نصت الشروط أيضًا على الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأى، وتحديد صاحب الجهة وجهة التمويل، وحصولها على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأخذ رأى الجهات المعنية بالدولة.

كما نص القرار على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر، بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية، ويجب أن تتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع عدد من الأمور منها؛ المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف، وأيضًا أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته.



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