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في إسرائيل.. جوائز بالآلاف لأبحاث عن يهود مصر

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إسرائيل

حرب 67

يهود مصر

أكاديمي يفوز بسبب بحثه عن اعتقال المئات خلال حرب 67

قالت القناة السابعة العبرية، إن "العديد من الأكاديميين والخبراء الإسرائيليين حصلوا على جوائز بالآلاف من خلال إجراء أبحاث عن اليهود القادمين من دول عربية كمصر، واليمن، وليبيا، ومن بينهم عوفديا يروشالايمي، وجمعية التراث اليهودي اليمني، والمركز العالم لتراث يهود ليبيا.

وأضافت: "توزيع الجوائز جرى يوم الاثنين في القدس، وبحضور الوزيرة الإسرائيلية، جيلا جمليئيل، وسكرتير الحكومة، تساحي برافيرمان، ويعقوب نيف، مدير مركز (ياد بن تسيبي) البحثي المتخصص في دراسة تاريخ يهود الدول العربية".

وأشارت إلى أن "الفعالية التي تنظم للعام الثاني شهدت مشاركة المئات من الأشخاص من بينهم أكاديميون واجتماعيون".

ولفتت إلى أن "هذا النوع من الجوائز جاء بمبادرة من حكومة إسرائيل؛ ففي سبتمبر 2016  اتخذت الأخيرة قرارًا بتخصيص جوائز سنويًا يصل مجموع قيمتها إلى 150 ألف شيكل؛ من أجل البحث العلمي فيما يتعلق باليهود القادمين من مصر والدول العربية".

ولفتت إلى أن "الفائزين بهذه الجوائز للعام الحالي 2018؛ هم الدكتور عوفديا يروشالايمي؛ وذلك بسبب بحثه المعنون بـ(الدقائق الخمس الطويلة)، والذي يتحدث عن اعتقال المئات من يهود مصر خلال حرب 1967، ومن بين الفائزين أيضًا جمعية التراث اليهودي اليمني؛ وذلك بسبب الدورية التي أصدرتها الجمعية عن يهود اليمن، كما فاز المركز العالمي لتراث يهود ليبيا بسبب بحثه عما حدث للأخيرين في الحرب العالمية الثانية". 

من جانبها، قالت الوزيرة الإسرائيلية، جمليئيل، خلال حفل توزيع الجوائز: "في العامين الأخيرين، دولة إسرائيل التي كانت شاهدًا على الظلم التاريخي لليهود، هي التي تقود مسيرة العدالة التاريخية الآن، وتكتب الفصل الخاص باليهود الشرقيين في التاريخ، وهو ما يتجلى في ما يكشفه العلماء والأكاديميون من تاريخ يهود الشرق واستيعابهم في الوعي الوطني".

وأضافت: "لابد أن يحتذي المزيد والمزيد من الباحثين  بالفائزين بالجوائز، وأن يدرسوا ويكتبوا ويحكوا القصة اليهودية الكاملة، في هذه الأيام، نعمل على مقترح بتوفير منح للباحثين في تراث اليهود القادمين من دول عربية، نريد أن نشجع المزيد من النساء والرجال الموهوبين والموهوبات على أن يكونوا مثل الباحثين والأكاديميين، وأن يسيروا في طريقهم ويكتبوا عن يهود الشرق، وأعتقد أنه بمساعدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سنكون قادرين على الدفع بهذا القرار في الأسابيع المقبلة".


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