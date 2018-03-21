علاج 500 حيوان بالمجان في قوافل بيطرية ببني سويف

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حيوانات

أبقار

قوافل بيطرية

الحملة القومية

طارق الوكيل

نظمت مديرية الطب البيطري ببني سويف برئاسة الدكتور طارق الوكيل، مدير عام المديرية، 5 قوافل طبية بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية عالجت 500 حيوان ما بين "أبقار، جاموس، أغنام، ماعز" وصرفت الأدوية المطلوبة بالمجان، فضلًا عن رش وتجريع الأبقار والأغنام ضد الطفيليات الخارجية، إضافة إلى إجراء مسح تناسلى لاكتشاف وعلاج العقم عند الأبقار.

وصرح الدكتور طارق الوكيل، بأن القوافل تأتى ضمن أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين التي أطلقتها وزارة الزراعة تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وبإشراف الدكتورة منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة واستمرت لمدة 5 أيام بمراكز إهناسيا وناصر وببا وبنى سويف والواسطى.

وأشار "الوكيل"، إلى أن القوافل شارك فيها 40 طيبًا منهم 30 طبيبًا تابعون لمديرية الطب البيطري بالمحافظة و10 من أطباء معهد بحوث التناسليات الحيوانية، واشتملت على تنظيم ندوات توعوية وإرشادية وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية بقرى المحافظة، فضلًا عن التواصل المباشر مع المربين وخاصة المربي الصغير للتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورًا.


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