أكاديمية إسرائيلية: المصريون بنوا الأهرام وليس اليهود

21 مارس 2018 - 05:17 م

بمطالعة التوراه والكتب الدينية اليهودية لا نجد دليلاً على ذلك.. العمل كان يفرض على الشباب المصريين مقابل الطعام



قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، إنه "لو سألنا أي إسرائيلي في الشارع من بني الأهرامات في مصر؛ ستكون الإجابة واحدة وهي أن اليهود الذي عملوا عبيدا عند المصريين هم الذي شيدوها، بل إن المدرسين وأولياء الأمور يعلموننا منذ الصغر أن اليهود هم من أنشأوا هذه المباني العملاقة".

وأضافت: "إلا أن الاعتقادات الشعبية شيء والحقيقة التاريخية شيء آخر"، ناقة عن الدكتور دود ارلط -عالمة مصريات إسرائيلية بالجامعة العبرية- قولها: "العلم يعرف الآن من شيد الأهرامات، ومن الواضح تمامًا أن مشيديها لم يكونوا من اليهود، والمسؤول عن ترديد هذه الأكذوبة هو المؤرخ اليهودي يوسف بن متتياهو".

وأوضحت: "المؤرخ اليهودي بن متتياهو هو الذي زعم أن شعب إسرائيل هو الذي بنى الأهرامات، إلا أنه بمطالعة التوراه والكتب الدينية اليهودية لا نجد أي دليل على ذلك"، مضيفة "في مصر كان هناك طريقة أخرى لبناء هذه المباني الضخمة إلا وهي العمل الإلزامي الذي كان يفرض على الشباب المصريين ليشيدوا الأهرامات مقابل الطعام".

وقالت: "العلم يخبرنا بأسماء أطقم العمل المصرية التي شيدت الأهرامات، ونعرف أيضًا أن عملية البناء استمرت سنوات وسنوات، وفي كل مرة كان يحل طاقم عمل محل السابق، العلم يكشف لنا كذلك طريقة حشد طواقم العمل وإدارة كل هذه العملية المعقدة التي استندت إلى مواطنين مصريين لا أجانب".

وأشارت إلى أنه "لا توجد أي إشارة أو ذكر يتعلق بتشييد الأجانب للأهرامات أو أن اليهود فعلوا ذلك، وبالمناسبة التوراة تخبرنا أن بني إسرائيل شيدوا فقط مدن (فيثوم) و(رعمسيس) أي أن الحديث يدور عن فترة تاريخية مختلفة عن فترة بناء الأهرامات، كما أن الفرعون المصري (مرنبتاح) هو الوحيد في التاريخ الذي يذكر اسم شعب إسرائيل في إحدى النصب التذكارية التي تعود لعصره".

وختمت: "إذا نظرنا بعين العلم والأبحاث؛ يمكننا القول إنه لو كان شعب إسرائيل قد شيد أو بنى شيئًا في مصر؛ فإنه العاصمة الجديدة للفرعون (رمسيس) وليس الأهرامات، لقد شيدت الأخيرة في فترة سابقة ومبكرة جدا لم يكن فيها أي إسرائيليون أو عرب في مصر".