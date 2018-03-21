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أغنية لمطربة إماراتية تشجع المصريين للمشاركة فى الانتخابات

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طرحت الفنانة الإماراتية «وهم»، أغنية جديدة، تحت عنوان «قول كلمتك»، تتحدث فيها عن الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كلمات طارق بدر، وألحان عمرو العزبي، وتوزيع ميدو راشد، وجيتار ميزو، وهندسة صوتية محمد العزبي .

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: «أيوه مصري ليك قرار قول كلمتك.. من زمان صاحب إرادة طول سكتك.. مصر بكره على الوجوه ترسم شجر.. لون خضار دعوة عمار ساعة المطر.. مصر بينا تبقى لينا بكره تعلي وبأيدينا.. والصناعة والزراعة بالعلم تمشي السفينة.. اوعى تسمع للي قال إيه يفيدك النزول.. ابني وابنك لو تشارك يبقى مبدأ في العقول.. الإرادة الصادقة قوة جوه رأيك البداية.. والأمل مفروش في مصري صبره أبعد من النهاية»، وتسعى الفنانة الإماراتية «وهم»  إلى منافسة الفنان حسين الجسمي، في حب مصر.

يُشار إلى أن مُلحن ومنتج أغنية «قول كلمتك»، عمرو العزبي، اعتاد على تقديم أعمال وطنية، كما قام من قبل بإنتاج «أوبريت قلب واحد في حب الإمارات ومصر»، وأغنية في  القلوب أيضا، لكارمن سليمان.

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