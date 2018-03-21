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انتحار المشتبه به في تفجيرات تكساس

عرب وعالم

تفجيرات تكساس (أرشيفية)
تفجيرات تكساس (أرشيفية)

وكالات

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تفجير

أمريكا

تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل المشتبه به في التفجيرات التي شهدتها ولاية تكساس الأمريكية مؤخرًا، مشيرة إلى أنه قتل نفسه عندما حاصرته الشرطة.

وذكرت السلطات، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنها تابعت تحركات المشتبه به لتنتشر فرق المراقبة وتلاحظ مكوثه بفندق، لتحيط السلطات الأمنية الموقع وتنتظر قوات التدخل الخاصة، لكن المشتبه به بدأ بالتحرك بمركبته، ليفجّر نفسه داخلها عند إحاطته بقوات "سوات".

وأشارت السلطات إلى أن المشتبه به هو رجل أبيض يبلغ من العمر 24 عاماً، مضيفة بانها لن تكشف اسمه حتى تتحقق الفرق الطبية من هويته وإبلاغ عائلته.

وأضافت السلطات بأن التحقيق لا يزال مستمراً وأنه لن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حالياً، وأنه يتم التحقق حالياً في احتمالية ما إن كان المشتبه به يعمل منفرداً من عدمه.


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