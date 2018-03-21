  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:59 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

العقيد طيار تامر صفي الدين

والد العقيد«صفي الدين» يفجر مفاجأة حول وفاته

السفير معصوم مرزوق

معارضون يردون على «السيسي»: من أبعد «عنان وشفيق»؟

الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

قبلي وبحري

حادث تصادم
أرشيفية

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 8 في انقلاب سيارتين ببني سويف

#

مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث بالوادي الجديد

#

مصرع شاب في انقلاب "توك توك" ببني سويف

#

إصابة 4 في انقلاب سيارة داخل نفق ببنى سويف

الاسعاف

قتيل

سيارة

انقلاب

امن بنى سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد، مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي ووقوع قتيل ومصابين.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مكان الحادثة، وتم نقل "جمال سيد"، 58 سنة، إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، و4 مصابين وهم "شعبان عبد القوى، 29 سنة، أحمد خليل، 29سنة، شعبان عبد المحسن، 30سنة، رمضان محمد، 27سنة"، وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة داخل قسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر