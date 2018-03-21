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«موسى»: إنجازات السيسي «مثال يحتذى به»

الحياة السياسية

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي
موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

وكالات

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انتخابات

السيسي

موسى مصطفى موسى

أشاد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، بإنجازات منافسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها "مثال يحتذى به حاضرا ومستقبلا".

وقال "موسى"، في آخر مؤتمر صحفي لحملته الانتخابية "أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومهما تكن النتائج النهائية سأقدر سيادتكم وإنجازاتكم".

وقال المرشح الرئاسي، قبل أقل من أسبوع من بدء الاقتراع، باللهجة المصرية "لو مكسبتش يكفيني شرف اني نافست السيسي".

وموسى الذي يتزعم حزب الغد، هو المنافس الوحيد للسيسي بعد انسحاب مرشحين قالوا إن مؤيديهم تعرضوا لحملات تخويف وتشويه إعلامي، أو اعتقال مرشحين محتملين بدعوى انتهاكهم للقوانين.


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