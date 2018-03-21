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«حماس» و«حزب الله» هما المستهدفان بهذا القانون

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حسن علام

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برلمان

الجنسية

المستهدفين

قال الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني هما المستهدفان من تعديل قانون الجنسية، بعد أن اكتسب العديد من أعضائهما الجنسية المصرية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الجنسية من المصريين؛ لأنه حق مكتسب لهم، ولم يحصلوا عليها عن طريق أوراق تم تقديمها".

ووافقت الحكومة مؤخرًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

عضو لجنة الشئون الدستورية، أكد أن "من حق الدولة سحب الجنسية من الأجانب الذين اكتسبوها عن طريق الغش أو بتقديم أوراق زائفة، أو أعضاء بجماعات متطرفة وإرهابية، تسعى للتخريب والتدمير، والعبث بمقدرات الدولة".

وتابع: "من يثبت المصريين انتماءه لتلك الجماعات أو قيامه بأعمال تخريبية وتدميرية، فلن تسحب منه الجنسية ولكن سيحاكم وفقًا لقانون العقوبات".


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