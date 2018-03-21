» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن محامي الدفاع عن المعتقلة الفلسطينية عهد التميمي، توصلوا إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة "عوفر" غرب رام الله، تقضي بموجبها التميمي ثمانية أشهر في السجن.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي، تضمنت أربعة بنود بدلًا من 12 بندًا كانت وجهتها النيابة لـ"التميمي" في وقت سابق.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.



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