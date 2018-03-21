  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:57 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

العقيد طيار تامر صفي الدين

والد العقيد«صفي الدين» يفجر مفاجأة حول وفاته

السفير معصوم مرزوق

معارضون يردون على «السيسي»: من أبعد «عنان وشفيق»؟

الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

«الخليج الجديد»:

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

الحياة السياسية

أبوتريكة
أبوتريكة

وكالات

أخبار متعلقة
#

مصر تتفاوض مع فرنسا للتعاون في أمن السكك الحديد

#

سر الاتصال من جهة سيادية للصلح مع "آل الشيخ"

#

شاهد.. هذا ما قاله "الماجيكو" عن "صلاح"

#

خامنئى: لن نتفاوض بشأن وجودنا في المنطقة

إرهاب

السيسي

منع من السفر

ابوتريكة

قوائم الترقب

قالت مصادر على صلة بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جهة سيادية أعطت الضوء الأخضر لنجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، بالعودة إلى مصر.   

وأكدت المصادر ـ بحسب موقع "الخليج الجديد"، إن الجهة السيادية تجري حاليًا مفاوضات سرية لإقناع "أبوتريكة" بالعودة وتسويه ملفاته العالقة في ساحة القضاء، وحذفه من قوائم الإرهابيين، والتي ضمته إليها محكمة الجنايات في 12 يناير 2017، لا سيما بعد توصية نيابة النقض المصرية برفع اسمه من تلك القوائم، في 12 مارس الجاري.

وأضافت المصادر، أن أزمة "أبوتريكة"، ومنعه من حضور عزاء والده، العام الماضي، فضلا عن التحفظ على أمواله، سببت إحراجا كبيرا للنظام المصري في الداخل والخارج، كونه لاعب كرة قدم له شعبية جارفة، وحصد لمصر الكثير من البطولات القارية.

وتحاول دوائر استخباراتية ودبلوماسية، احتواء وحلحلة بعض الملفات التي سببت إزعاجا للنظام، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، الأسبوع المقبل، وسط رغبة في تأمين ولاية ثانية لـ«السيسي»، دون منغصات.

وربطت المصادر بين المفاوضات الجارية، وتغريدة "أبو تريكة"، قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "قريبًا"، مصحوبة بالعلم المصري.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقص جميع الطعون المقدمة حكم محكمة الجنايات بإدراج "أبو تريكة" وآخرين على قوائم الإرهاب في 18 أبريل المقبل، بينما تنظر المحكمة الإدارية العليا، يوم 28 من الشهر نفسه، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أمواله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر