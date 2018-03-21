» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه

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الشيخ محمد جبريل
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محمد جبريل

الشعوب العربية

حرة.

الهوان

قال الشيخ محمد جبريل، إن بعض الشعوب العربية تستحق ما هي فيه للأسف من الهوان والحياة البائسة، لأنها لا تريد أن تكون حرة وتملك قوتها كي تملك قرارها.

وكتب "جبريل" في تغريدة له عبر موقع التديونات القصيرة "تويتر" : لاشك أن بعض الشعوب للأسف تستحق هذا الهوان والحياة البائسة من أي حياة كريمة لأنها ببساطة لاتريد أن تكون حرة وتملك قوتها كى تملك قرارها ، وكأن هذا الامر مقصود لها كى تستعبد وتساق كالنعاج ، وصدق ربنا(وماأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم)والحال خير شاهد ؟ عافانا الله وإياكم من كل بلية".


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