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المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"

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الأطفال

محاكمة

ريهام سعيد

انتهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي اليوم، الأربعاء، من عرض الأحراز في شاشات عرض داخل جلسة محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التليفزيوني الذي تقدمه، في قضية اتهامهم جميعًا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

واستمعت الرائد حسين خيري، رئيس مباحث دار السلام، مجري التحريات والشاهد الرابع في القضية، وقد انتهت من ذلك، وثم بدأت المحكمة الآن من سماع مرافعة النيابة العامة في القضية.

وكان أمن القاعة قد منع دخول الصحفيين والمصوريين قبيل بدء الجلسة.

وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمر بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، ضم أحمد عاصي، مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد، وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري رئيس النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

 كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.



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