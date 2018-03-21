دفاع المتهم بخطف الأطفال: موكلي ضحية استغله فريق "صبايا الخير"

21 مارس 2018 - 06:29 م

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة المحامي طارق عبد الغفار، دفاع المتهم الأول عطية ناصر، وذلك في محاكمته وآخرين بينهم ريهام سعيد في القضية المعروفة بـ"اختطاف الأطفال".

واستندت مرافعة الدفاع عن "ناصر"، والمسند إليه القيام بواقعة الاختطاف، على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس، وعدم وجود إذن، وكذلك عدم وجود بلاغ بالقبض سابق للقبض، وبطلان الدليل المستمد من "الهارديسك" المُحرز بالأوراق، ذاكرًا بأن المُتهم ظهر في التصوير الموجود بالحرز بذات ملابس عرضه على النيابة.

ودافع "ناصر" عن موكله مُعتبرًا إياه "مجني عليه"، وأنه تم إيقاعه في الخطأ على حد قوله، مُشيرًا إلى أن فريق الإعداد استغل فقره وجهله لدفعه لارتكاب الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين المنعم عبد الستار، و محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.



