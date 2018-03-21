  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:55 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

العقيد طيار تامر صفي الدين

والد العقيد«صفي الدين» يفجر مفاجأة حول وفاته

السفير معصوم مرزوق

معارضون يردون على «السيسي»: من أبعد «عنان وشفيق»؟

الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

مقالات

فراج إسماعيل

أخبار متعلقة
#

ملايين عبدالله السعيد

#

ندعو الله ألا نتصين !

#

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

#

أسئلة ضرورية عن الألف كيلو

كانت هناك مقولة مشهورة في زمن رونق الإذاعة تقول إن الناس على دين إذاعاتهم، أي يتشكلون طبقا لما يسمعونه منها.
تغيرت هذه المقولة في مصر في زمن صعود التوك شو خلال السنوات التي أعقبت 25 يناير 2011. أصبح الناس على دين مقدمي تلك البرامج الذين لا يتجاوزون عشرة أشخاص، يتحكمون في الانطباعات وفي ردود الأفعال عبر حكى مصاطب يصل إلى ثلاث أو أربع ساعات يوميا.
في وقت مبكر بعد ثورة يناير مباشرة حذرت من هذه البرامج التي لا يصلح أن نسميها "توك شو".. هي ليست سوى رغي من مقدم البرنامج يتكرر يوميا في اتجاهات مختلفة دون أي فائدة، وهذا ليس ديدن التوك شو الحقيقي في الغرب الذي يشد المشاهد بقوالب متغيرة وآراء جديدة لا يسيطر عليها المذيع ولا ينفرد بها وإنما ينقل نبضها ويوضح مساراتها من خلال استغلال الامكانيات التليفزيونية المبهرة.
هؤلاء العشرة كانوا دائما المعبرين عن الدولة، أو هكذا ظن المشاهدون وحتى المتخصصين من العاملين في الإعلام، بسبب أن القنوات فرضتهم على الناس في كل العصور.. منذ مبارك وإلى السيسي!
طوال الفترة الأولى للرئيس السيسي لم نر غيرهم يتصدر المشهد. في زياراته الخارجية كانوا يسبقونه إلى هناك. في الترويج للانجازات والمشاريع كنت تسمع منهم دائما الصراخ المعتاد الذي يجعل الناس تشعر أنه تطبيل في تطبيل. ولو كان غيرهم، من الذين لم تتشكل عند الرأي العام رؤية نمطية بشأنهم، لاستطاعوا إقناع الناس بشكل هادئ متزن مدروس.
ربما يكون السيسي أدرك تلك الحقيقة بعد أن قاربت فترته الأولى على النهاية، فاختار واحدة غير إعلامية لتحاوره وهي المخرجة ساندرا نشأت. وقد تكون خبرتها السياسية الضعيفة خانتها فلم تتعمق في موضوعات يفترض فيها العمق مثل الانتخابات الرئاسية والحريات والأزمات الاقتصادية ومستقبلنا إزاء كل ذلك، لكنها قدمت ساندوتشات حوارية منفتحة تختلف عن ما يقدمه العشرة إياهم. 
نقلت بالكاميرا وبالصوت ما يقوله الشارع وما يشتكي منه ومخاوفهم من الكلام، وهذا مختلف عما يقوله التوك شو المصري المعتاد، فهو يتجنب دائما السلبيات ويعتبر من يتحدث عنها إخوانيا، وهنا نجد أحد الناس الذين التقتهم كاميرا ساندرا نشأت حريصا على نفي تلك التهمة التي يتوقعها.. "ما تقولوش إني إخواني أنا ما أصليش"!! 
قد يكون حوار ساندرا نشأت بداية تغيير في نهج الرئاسة وتعاملها مع الإعلام. لميس الحديدي ردت على انتقادات السيسي للتوك شو بأن المعلومات محجوبة عنهم،  مع أن ذلك ليس هو السبب، وإنما التكرار اليومي واستسهال إدارات القنوات الفضائية الاعتماد على شخص واحد يظل يرغي مع نفسه مدة طويلة وهو تكرار انتقده السيسي.. فعلا ماذا سيقول المذيع كل يوم على مدى ثلاث ساعات؟!!
سيكون تغييرا ايجابيا كبيرا إذا غيرت الرئاسة إعلامها.. لا أقصد طبعا إعلامها الرسمي، وإنما هؤلاء العشرة الذين يتصدرون المشهد ويقدمون أنفسهم على أنهم يعبرون عنها وعن توجهاتها. الناس في حاجة لجيل شاب من عينة وسن ساندرا نشأت. ليس من الضروي أن يمتلك الصوت العالي والحرفية المهنية بقدر امتلاكه البساطة والقدرة على التنوع والتغيير وتقديم الجديد في ساندوتشات قصيرة ولذيذة وسهلة الهضم والتصديق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر