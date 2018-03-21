تفاصيل المكالمة الهاتفية بين السيسي وميركل

21 مارس 2018 - 06:45 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي وجه خلال الاتصال التهنئة للمستشارة الألمانية بمناسبة فوزها بولاية رابعة، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق في المرحلة المقبلة، وبالخير ودوام الازدهار للشعب الألماني الصديق.

كما أعرب السيسي خلال الاتصال عن تطلع مصر لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها في جميع مجالات التعاون المشترك.

بدورها، أعربت ميركل عن تقديرها لتهنئة للرئيس، مؤكدة حرص ألمانيا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف "راضي" أن الاتصال تناول عدداً من موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما تطرق الاتصال إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.