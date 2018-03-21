«الطمع» يكشف تفاصيل مقتل أب على يد ابنه

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قتل

القبض

مديرية أمن الإسماعيلية

ابن

والده

تجرد أبن من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وعقد النية والعزم على قتل والده، بعدما رفض الأخير إعطاء نجله أى مبالغ ونهره لأكثر من مرة لسداد ديونه المتراكمة للصرف على ملذاته، فعزم على التخلص منه.

تعود الواقعة إلى شهر فبراير الماضى، تم إخطار مركز شرطة أبو صوير من نقطة مستشفى الإسماعيلية الجامعى بوصول، عبدالمنعم محمود راغب منصور 69 عاما، تاجر مواشى مقيم أبو سلطان بدائرة المركز، مصاب بكسر بقاع الجمجمة وتوفى أثناء إجراء الإسعافات وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

وبسؤال نجلة محمد، عامل مقيم ذات العنوان، قال إن والده تصدي لأربعة أشخاص مجهولين حال قيامهم بالشروع في سرقة حظيرة المواشي خاصتهم قام أحدهم بالتعدي علية بآلة حادة محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور أمر اللواء محمد على شحاته، مدير أمن الإسماعيلية،ب تشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي،ضم العميد رئيس قسم المباحث الجنائية،وضباط إدارة البحث، ورئيس مباحث مركز أبوصوير، للتحري عن الواقعة وظروفها وملابستها وصولا لحقيقتها، سرعة تحديد وضبط مرتكبيها.

وتم معاينة مكان الواقعة فنياً بالاشتراك مع خبراء وضباط الأدلة الجنائية ( بيولوجى ـ تصوير ـ آلات بصمات ــ خبير مسرح الجريمة لرفع الآثار المادية المختلفة عن الحادث، حصر وفحص العاملين بحظيرة المواشى والمترددين عليها، وفحص علاقتهم بالحادثن تجنيد المصادر السرية الموثوق في مصدقيتها للإمداد بالمعلومات، والوصول إلى شاهدي رؤية للواقعة، وهم محمد طارق عبدالرحمن محمد، أحد جيران وقريب المجنى علية، وسامح محمد، عامل بحظيرة المواشي الخاصة بالمجنى عليه، أيدا ما جاء بالتحريات وأضاف الأول بسابقة قيام المتهم نجل المتوفى إلى رحمة مولاه بمحاولة الاتفاق على التخلص من والده المجنى علية ولكنه رفض ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، عرض مضمون ما جاء بالتحريات على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهم و بمناقشته بما أسفرت عنة التحريات أقر تفصيلاً بصحة ما جاء بها، حيث قرر بقيامه عقب الواقعة بقتل والده وإخفاء الأداة المستخدمة (سنجه القفل الحديدى الخاص بحظيرة المواشى ) بإحدى حقول القمح المجاورة وبإرشاده تم ضبطهما.

وأفد بأنه عقد النية على التخلص من والده، وبات يتحيل الفرصة للإنفراد به، في إطار من إنتواه لتنفيذ ذلك أعد سلاح "سنجة" قام ليلة الحادث بإيهام والده بوجود لصوص داخل حظيرة المواشى خاصته ، حال خروج والده لإستبيان الأمر قام بالتعدي علية بالسنجة على رأسه نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته ، إمعاناً في التخفي من اكتشاف أمره قام بكسر باب حظيرة المواشى للإبهام بوجود واقعة شروع في سرقة وتظاهر بعد ذلك بالمساعدة في البحث عن مرتكب الواقعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.

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