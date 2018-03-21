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تأجيل إعادة محاكمة "دومة" في "أحداث مجلس الوزراء"

قضايا وحوادث

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بعد قليل..محاكمة دومة في أحداث"مجلس الوزراء"

مجلس الوزراء

احداث عنف

25يناير

دومة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مُحاكمة "أحمد دومة"، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء" إلى الغد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.



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